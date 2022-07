Bolami-Di Stefano, slitta il 'closing' per il passaggio della Vastese

Slitta il ‘closing‘ per il passaggio di proprietà alla Vastese tra il gruppo Bolami-Scafetta e quello capitanato dall’imprenditore di origini cupellesi Attilio Di Stefano.

Nell’intervista di sabato mattina rilasciata ai canali social del club biancorosso, Bolami, in quello che è subito apparso chiaro come un commiato da ambiente sportivo locale e tifosi, aveva indicato ad inizio settimana la soglia ‘buona‘ per la definizione della cessione, ma l’accordo, a quanto pare, è destinato ad essere differito.

Lo stesso Bolami, con Di Stefano che ha ribadito di essere in attesa di verificare con i suoi legali e consulenti altre carte e documentazioni riguardanti lo stato economico della Vastese Calcio che la dirigenza deve fornirgli, ha informato ufficialmente il sindaco Menna e l’assessore allo Sport Della Penna sulla situazione attuale in considerazione delle imminenti scadenze relative all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie D.

Fronte sempre caldo, insomma, per il futuro della Vastese.