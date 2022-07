Filomena Piccirilli ha deciso di attraversare lo Stretto di Messina a nuoto

“Nel fine settimana la nostra concittadina Filomena Piccirilli, attraverserà lo stretto di Messina a nuoto.” Ha informato sulla pagina Facebook del Comune di Pollutri il Sindaco Nicola Mario Di Carlo. “Dopo mesi di impegno e costanza negli allenamenti, è arrivato il momento di affrontare questa sfida. Questa mattina le abbiamo consegnato una maglietta ed un cappellino con lo stemma del nostro comune e con il logo "Pollutri nel cuore”, che indosserà alla partenza in Sicilia. In bocca al lupo Filomena!”

“Ci siamo. È arrivato il momento di andare a preparare la valigia,” commenta Filomena Piccirilli, “ma il vero bagaglio che porterò domattina con me sarà quello emotivo, quel pieno di calore umano, di emozioni, di parole piene d'Amore e d'incoraggiamento con cui mi state accompagnando per questa sfida. "Signorina lei è matta se pensa che qualcuno le faccia il certificato agonistico con la sua patologia" Sai cosa penso? Penso che i veri folli siano le persone che tengono i sogni chiusi a marcire in un cassetto, le persone che vivono infelici e non fanno nulla per cambiare la propria vita, i veri folli sono coloro che si arrendono senza neppure averci provato o dopo il primo tentativo. Sfidarsi è fidarsi di ciò che siamo capaci di realizzare, è fidarsi della forza che ci abita, del coraggio che ci vive dentro. Mi hanno chiesto perché ho deciso di attraversare lo stretto di Messina a nuoto. Perché ho una missione: aiutare gli altri attraverso la mia testimonianza a capire che si può sempre ricominciare e che le nostre cicatrici sono un punto di partenza bellissimo per rinascere, per scoprirci, per donarci, per generare nuova vita, per tornare a sorridere. Vi abbraccio, con tutto il mio cuore”