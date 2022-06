Gioia De Marinis-Marcovecchio: Menegatti e Gottardi vincono la Coppa Italia

Festa per la coppia vastese Caterina De Marinis-Ettore Marcovecchio, guida tecnica del duo formato da Valentina Gottardi e Marta Menegatti che si è aggiudicata al Polo Est Village di Bellaria Igea Marina la vittoria della Coppa Italia nell’ambito della prima tappa “Gold” del campionato italiano assoluto di beach volley.

Le due giocatrici azzurre si sono rese protagoniste di un torneo molto positivo, iniziato con tre vittorie nel main draw; successi che hanno permesso alla compagine tricolore di qualificarsi alle semifinali.

Nella gara per l’accesso in finale sconfitte 2-0 (21-17, 21-17) le argentine Fernanda Pereyra e Ana Gallay. In finale sfida a Giada Benazzi e Sara Breidenbach e affermazione con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-18).