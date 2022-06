Dopo i Mondiali spazio agli Europei: altre prove in azzurro per Claudia Scampoli

La CEV ha ufficializzato le pool dei prossimi Campionati Europei di beach volley in programma a Monaco di Baviera (Germania) dal 15 al 21 agosto 2022.

Ai nastri di partenza sette coppie italiane, tre nel torneo femminile e quattro in quello maschile. Nel tabellone femminile spicca il derby azzurro nella Pool F che vedrà impegnate Marta Menegatti e Valentina Gottardi e le sorelle Viktoria e Reka Orsi Toth, insieme alle padrone di casa Borger/Sude e le ucraine Khmil/Lazarenko. L’altra coppia italiana in gara sarà quella formata dalla giovane vastese Claudia Scampoli e Margherita Bianchin che, inserite nella Pool G, affronteranno le tedesche Laboureur/Schulz, le slovene Kotnnik/Lovsin e le austriache Dorina e Ronja Klinger.

Nel tabellone maschile invece l’ortonese Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, teste di serie numero tre, se la vedranno nella Pool C, con le due coppie olandesi Varenhorst/Van de Velde, Luini/Penninga e con i cechi Sepka/Semerad. Nella Pool E Daniele Lupo e Alex Ranghieri sfideranno gli estoni Nolvak/Tiisar, gli svizzeri Krattiger/Breer e i finlandesi Nurminen/Siren. Come nel torneo femminile, anche in quello maschile ci sarà un derby tutto tricolore che vedrà impegnati nella Pool G Enrico Rossi e Adrian Carambula e Davide Benzi e Carlo Bonifazi. Le due coppie italiane affronteranno gli austriaci Seidl/Walle e gli svizzeri Mètral/Haussener.

