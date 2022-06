Trofeo delle Regioni, convocate Gaia Fidelibus e Alessia Moretta

Due giovani atlete della Vasto Volley, Gaia Fidelibus e Alessia Moretta, faranno parte del gruppo abruzzese che disputerà il prestigioso Trofeo delle Regioni di volley 2022, di scena dal 27 giugno al 2 luglio prossimi a Salsomaggiore.

Claudio Mottola, direttore tecnico regionale: “Il gruppo è diventato squadra. Si è vista una crescita da parte di tutte le ragazze che ha favorito il perfezionamento di alcuni meccanismi utili al gioco. Faremo altri due allenamenti – spiega in una nota diffusa dalla Fipav Abruzzo -, giovedì alle 18:00 e sabato alle 15:30 a Manoppello per rifinire altre situazioni tecniche. Tutte le atlete che abbiamo convocato hanno messo in difficoltà i tecnici nella scelta delle ragazze che prenderanno parte al Torneo delle Regioni. Sarebbe stato bello poterne portare di più perché molte di loro avrebbero meritato questa possibilità, ma dobbiamo comunque procedere alla scelta.

Sono stati tre giorni di collegiale a Torricella Sicura, che abbiamo concluso con un bellissimo pranzo presso il rifugio Il Ceppo che ringraziamo”.