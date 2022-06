Vasto Basket e coach Sandro Di Salvatore, le strade si separano

La Generazione Vincente Vasto Basket e coach Sandro Di Salvatore, di comune accordo, hanno risolto il rapporto di collaborazione in essere.

“Le diversità di progetto sul prosieguo delle attività – si legge in una nota del club biancorosso presieduto da Giancarlo Spadaccini – hanno fatto maturare, coscienziosamente, la decisione finale.

La Ge.Vi. Vasto Basket ringrazia l’allenatore per quanto di buono fatto in questo periodo difficile caratterizzato dalla pandemia augurandogli, di cuore, il meglio per il proprio futuro professionale e personale.

Grazie Sandro!“