Stefano Ramundo di nuovo a braccia alzate

Nono successo in nove incontri da professionista: ancora una volta braccia alzate per il pugile vastese Stefano Ramundo che ha vinto ai punti, dopo sei riprese, il match andato in scena sul ring con vista mare allestito a Fossacesia Marina, nella serata pugilistica organizzata dalla Crea Boxe Lanciano, sodalizio con il quale Ramundo è da qualche tempo tesserato.

Un’altra convincente prova per lui, sulla scia di un percorso sportivo che sta dando grandi soddisfazioni al ragazzo ed ai suoi tecnici, nell’entusiasmo di amici e sportivi e dello staff della Vasto Ring che sempre lo seguono ed anche ieri sera in massa presenti nella località della provincia di Chieti a pochi chilometri da Vasto.

L’appuntamento a Fossacesia ha visto la disputa di 2 match di pugilato Light Boxe, 8 incontri di pugilato olimpico AOB e l’incontro professionistico tra Ramundo e Calì.

Foto Marylene Turco