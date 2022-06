Amatori, Il Golfo Vasto vince il titolo regionale

E’ Il Golfo Vasto ad aggiudicarsi il titolo regionale del Campionato Amatori in Abruzzo 2021/2022. La squadra allenata da Sandro Baccaglini, nella finale disputata ieri pomeriggio a Lettomanoppello, batte con il punteggio di 3-1 l’Amatori Calcio Pescina e completa la sua stagione con un’altra prestigiosa affermazione. Decisive le reti messe a segno da Stefano Di Santo Morelli, Mino De Foglio e Davide Di Marco.

Una bella soddisfazione e legittima gioia ed orgoglio per tutto il gruppo.

Venerdì prossimo, 24 luglio, nel Gran Galà del Calcio Abruzzese in programma in Piazza Duomo ad Atri alla presenza dei vertici della LND Abruzzo e con ospite atteso il presidente nazionale della FIGC Gabriele Gravina, ci sarà anche Il Golfo Vasto tra le società da premiare per i successi stagionali