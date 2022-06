Final four Under 19, solo applausi per il Futsal Vasto

Il sogno finalissima tricolore è stato ‘accarezzato’, ma l’orgoglio e la soddisfazione per lo straordinario risultato raggiunto a livello nazionale sono intatti.

Si ferma nella prima gara al Palazzetto dello Sport di Prato il cammino del Futsal Vasto nella ‘final four‘ della categoria Under 19 tra le squadre vittoriose dei propri tornei regionali ed abili a superare le successive fasi interregionali.

Sconfitti con il punteggio di 3-2 i biancorossi dell’allenatore-presidente Domenico Giacomucci dall’Italservice Pesaro che stacca dunque il biglietto per il match conclusivo che metterà in palio il titolo tricolore in programma questa mattina, sempre in terra toscana. Gara intensa, combattutissima, iniziata malissimo per i ragazzi di Giacomucci (3-0 per il Pesaro nella fase iniziale della sfida), ma poi sviluppatasi con una grande reazione e la capacità di rimettersi in partita. Ci hanno provato fino all’ultimo Notarangelo e compagni a raddrizzare il risultato, ma i quotati avversari marchigiani hanno retto l’urto e condotto in porto il successo. Proprio Notarangelo è stato l’autore dei due gol messi a segno dai vastesi.

Futsal Vasto sconfitto, ma la ‘final four’ nazionale Under 19 va già scolpita nella storia del club.