Virtus Vasto di nuovo vincente, il sogno tricolore continua...

Un’altra vittoria al cardiopalma, fortemente voluta da tutto il gruppo: la Virtus Vasto va avanti e inizia con un successo casalingo la fase nazionale della ‘final six‘ per il titolo tricolore della categoria Allievi Under 17.

Al Campo San Paolo battuta con il punteggio di 3-2 la formazione siciliana dell’Academy Katane. Ora una settimana di pausa e poi, mercoledì prossimo, il decisivo turno in trasferta con la Lodigiani, a Roma, contro la compagine laziale che tre giorni prima sarà ospite proprio del team catanese.

