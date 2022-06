Mondiali a Roma: la vastese Claudia Scampoli, in coppia con Margherita Bianchin, agli ottavi di finale

Formazioni tricolori protagoniste nel tabellone femminile dei Campionati del Mondo in corso di svolgimento al Foro Italico. Domani, negli ottavi, sarà derby tra le due coppie italiane: Marta Menegatti e Valentina Gottardi (allenate dai tecnici vastesi Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio), alle ore 19, affronteranno la giovane vastese Claudia Scampoli e Valentina Bianchin in un match che spalancherà le porte dei quarti di finale della rassegna iridata.

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Scampoli/Bianchin ITA – Megan/Nicole CAN 2-1 (21-12, 18-21, 15-12)

Claudia Scampoli e Valentina Bianchin battono 2-1 le canadesi Megan-Nicole aprendo la “notte azzurra” del Foro Italico con un successo che sa di impresa. Le avversarie, fin qui imbattute nel torneo (3 successi su 3), si sono arrese dopo tre set giocati dalle azzurre con attenzione, tecnica e grande spirito di sacrificio. Scampoli e Bianchin sono partite alla grande imponendosi 21-12 nel primo parziale (con un vantaggio anche di +10 sul 14-4), poi hanno subito la rimonta delle canadesi nel secondo (18-21), riuscendo nel tie break a trovare le energie necessarie per rialzare la testa e chiudere i giochi sul 15-12. Vittoria meritata che proietta Claudia e Valentina al derby italiano di domani, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale contro Menegatti e Gottardi.

Claudia Scampoli: “Oggi abbiamo dato il massimo e siamo chiaramente contente del risultato. Abbiamo avuto una partenza in questo mondiale un po’ difficile, ma stiamo mettendo tanto cuore e grinta in ogni gara. Stiamo migliorando partita dopo partita e vogliamo dimostrare di essere competitive in questo evento così importante”.

Margherita Bianchin: “Siamo soddisfatte della nostra prestazione di oggi. Le nostre avversarie sono state molto brave, non hanno mai mollato e ci hanno reso la vita molto dura”.

da federvolley.it