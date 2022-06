Mondiali di beach volley, avventura al via per Claudia Scampoli

Si sono accesi i riflettori su Roma e il Foro Italico per il Mondiale di beach volley di scena dal 10 al 19 giugno.

Competizione iridata che si sarebbe dovuta disputare l’anno scorso, ma differita di 12 mesi per la pandemia da Covid.

In campo femminile c'è la giovane vastese Claudia Scampoli, in coppia con Margherita Bianchin, duo di punta del movimento azzurro.

In gara, poi, la giovane pescarese Margherita Tega, in coppia con Valentina Calì. In campo maschile fari puntati su un altro atleta abruzzese, l’ortonese Paolo Nicolai, assieme al nuovo compagno Samuele Cottafava.

Per Scampoli-Bianchin prima sfida vincente, con il punteggio di 2-0, contro il duo del Kenya Makokha-Khadambi.

Foto dalla pagina Facebook Federazione Italiana Pallavolo