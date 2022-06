Miriam Di Iorio in pista al Golden Gala 2022

Giovedì 9 giugno il Golden Gala Pietro Mennea torna allo Stadio Olimpico di Roma e, tra i protagonisti, c’è l’atleta vastese Miriam Di Iorio, stella del settore Master.

Altra presenza di prestigio per la Di Iorio, in una manifestazione sportiva giunta alla sua 42^ edizione, tra quelle principali dell’atletica in ambito assoluto, che debuttò nel 1980 proprio a Roma. Correrà la gara dei 100 metri.

Per Miriam Di Iorio, velocista classe 1966 con numerosi record inanellati e titoli in bacheca e punto di riferimento dell’Unione Atletica Abruzzo, il periodo attuale è denso di allenamenti ed impegni. Appena due giorni dopo la tappa romana sarà a Grosseto, per prendere parte ai Campionati Italiani Master, in gara nelle prove dei 100 e 200 metri. E, in prospettiva, ci sono i Campionati Mondiali Master di Tampere, in Finlandia, ormai alle porte, in programma tra fine giugno e inizio luglio.

Recentemente si è tolta altre soddisfazioni: a Sulmona ha corso i 100 metri in 13″22, tempo con il quale ha eguagliato il suo record Fidal SF55 del 2021 (stavolta, però, ad età compiuta, terza prestazione mondiale all time delle W55), poi è sfrecciata a 27″48 nei 200, migliorando il suo record italiano che era fermo a 27″54, ottenuto l’anno precedente.

Anche questa volta, a Roma, in un appuntamento che è valido per la quinta tappa della Diamond League 2022, ci saranno grandi nomi della disciplina e, non a caso, lo slogan del Golden Gala 2022 è oro puro con tante medaglie olimpiche pronte a scendere sulla pista del prestigioso impianto sportivo romano. Una vera e propria ‘parata di stelle‘. Ci sarà tra gli altri, la mezzofondista teramana Gaia Sabbatini.

Gongola Stefano Mei, presidente della Federazione di Atletica leggera: ”Schierare tanti campioni azzurri – ha dichiarato a sportsalute.eu – era un sogno ed invece è diventato realtà”. Gli fa eco Carlo Mornati, segretario generale del Coni: “I campioni olimpici prima dovevamo andare a cercarli in giro, ora sono qui fra noi”.