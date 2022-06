Italia Under 20: debutto per Nicolò Cavuoti

In campo nei minuti conclusivi della sfida, persa 1-0 dagli azzurrini contro la Polonia, Nicolò Cavuoti con l’Italia Under 20 impegnata nella prima gara della nuova edizione del Torneo 8 Nazioni, di scena al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto.

Il giovane centrocampista vastese del Cagliari, classe 2003, è stato inserito dal commissario tecnico Alberto Bollini in sostituzione di Panada.

Partita beffarda per la nazionale italiana: la squadra di Bollini macina tanto gioco, ma non riesce a concretizzare le tante occasioni create, tra le quali un calcio di rigore nel primo tempo fallito da Panada. Al 90′, a firma di Tkocz, il gol che ha regalato la gioia della vittoria ai giovani polacchi. “Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi che hanno interpretato la partita col giusto atteggiamento. Abbiamo avuto il dominio del campo per tutta la partita, proposto il nostro gioco e creato molto ma non c’è stata la giusta dose di cinismo. Questa mentalità aiuta il gruppo e i singoli a crescere”, ha commentato Bollini al termine della partita.

Il prossimo impegno dell’Under 20 è programmato il 23 settembre in trasferta contro il Portogallo.