In versione super l'Under 19 del Futsal Vasto

Sta vivendo un periodo sportivo scintillante la squadra Under 19 del Futsal Vasto. Dopo la splendida vittoria della Coppa Abruzzo e del Campionato regionale di categoria, sono arrivati il primo posto nella prima fase interregionale nazionale e la vittoria, di domenica, nella gara di andata dei quarti di finale conquistata, con il punteggio di 7-5, nella trasferta calabrese con la Gallinese, a Gallina, in provincia di Reggio Calabria.

Orgoglioso il presidente del club biancorosso ed allenatore del gruppo U19, Domenico Giacomucci.

“Trasferta in terra calabrese in questo weekend con oltre 1300 km macinati e tante ore di viaggio per disputare l’andata dei quarti di finale Scudetto U19. Conquistiamo il 15esimo risultato utile consecutivo tra regionale e nazionale e dimostriamo di non essere una comparsa. Domenica ci sarà il ritorno e li si vedrà se meritiamo o meno la final four. Un applauso va alla Asd Gallinese con un pubblico fantastico e soprattutto educato che ha risposto presente nonostante il caldo afoso e non ha mai smesso di incitare i loro beniamini e sottolineo incitare, senza mai cadere nel facile errore di insultare i vincitori. A loro e alla società va il mio e nostro applauso per accoglienza, educazione e rispetto verso un avversario mai visto prima. Complimenti alla Gallinese che in 4 anni ha messo su un progetto serio e lungimirante con dei ragazzi U19 che al ritorno ci daranno sicuramente battaglia per il passaggio del turno“.

Il Futsal Vasto giocherà domenica 12 giugno, alle ore 16, al Nuovo Polo San Gabriele, il match di ritorno contro la Gallinese.