Eccellenza, Cupello all'atto decisivo per la salvezza. Casalbordino retrocesso in Promozione

È andata in scena questo pomeriggio, presso lo stadio comunale di Cupello, la semifinale play out di Eccellenza abruzzese tra i padroni di casa della Virtus Cupello e il Casalbordino.

Il match si è sbloccato soltanto nel secondo tempo, con un gol di Niccolò Margagliotti, che ha permesso alla Virtus di vincere 1-0 e di spedire gli avversari del Casalbordino in Promozione.



Domenica prossima, la Virtus Cupello dovrà quindi giocare la finale play out contro lo Spoltore, che oggi pomeriggio ha avuto la meglio sul Penne. Sarà un match sentitissimo per entrambe le squadre, in quanto la vincitrice raggiungerà la tanto agognata salvezza, mentre la perdente seguirà Casalbordino e Penne in Promozione.