Buona la prima per la Vastese Beach Soccer

Avvio con i fuochi di artificio per la Serie Aon di beach soccer – Poule Promozione.

Pubblico e spettacolo alla Beach Arena incastonata nella spiaggia centrale di Pescara per la prima tappa del campionato targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti. Sul rettangolo di sabbia, davanti a centinaia di appassionati che hanno assiepato gli spalti, è toccato alle squadre della Poule Promozione inaugurare la competizione ufficiale della disciplina più popolare dell’estate.

Una stagione che si preannuncia avvincente e ricca di sorprese per riconcorrere la promozione diretta alla Poule Scudetto e la partecipazione ai play off.

Esordio brillante e convincente della Vastese Beach Soccer, unica formazione abruzzese in lizza, guidata dall’allenatore Andrea Sabalino. I biancorossi, opposti al Bologna del tecnico vastese, ex di turno, Giuseppe Soria e con in campo un giocatore di Vasto, Christian Iarocci, si sono meritatamente imposti con il punteggio di 4-2. Sugli scudi Di Foglio in gol due volte nei momenti chiave della sfida. A firma di Pollutri e Sferrella le altre realizzazioni del team del presidente Nicola Ciappa.

La Vastese tornerà in campo domenica 5 giugno, alle ore 17,15, contro l’Icierre Lamezia.

Vastese-Bologna 4-2 (1-1; 1-0; 2-1)

Vastese: Cianci, Raspa, Del Bonifro, Di Foglio, Pollutri, Cesario, Di Pietro, Sferrella, Muratore, Antonino, Ciccotosto, Marcovicchio. All: Sabalino

Bologna: Turchi, Pandolfi, D’Onofrio, Platania, Staffa, Iarocci, Cinquini, Papa, Cancelli, Toffolo, El Hamidy, Pusca. All: Soria

Arbitri: Fagnani di Termoli e Spezzati di Padova

Reti: 4’pt Di Foglio (V), 12’pt El Hamidy (B); 11’st Di Foglio (V); 4’tt Pollutri (V), 8’tt Cinquini (B), 10’tt Sferrella (V)

Ammoniti: Di Foglio, Sferrella (V), Cinquini (B)

Espulso: 3’st Cesario (V)

Foto LND Abruzzo