Tre giorni di eventi tra sport, salute e spettacolo con il 'Vasto Bike Festival'

Al via il weekend di sport, solidarietà e spettacolo sotto l’insegna “Vasto Bike Festival”. Tre giorni pieni di eventi, organizzati dall’Avis comunale di Vasto, Ciclo Club Vasto, Podistica Vasto e birrificio “Tre Caratteri”.

Si parte alle 18 di oggi pomeriggio, a cura del birrificio “Tre Caratteri”, con “Bike & Beer”, iniziativa nella quale sufficienti sono voglia e piacere di pedalare. Possono partecipare tutti, adulti e bambini e con qualsiasi tipo di bicicletta. All’arrivo, per tutti birra e musica.

La mattina di sabato 4 giugno, alle ore 9, a cura della Podistica Vasto, ci sarà un allenamento collettivo, “Corriamo per donare” per le vie della città, con ritrovo e partenza in piazza Rossetti, alla scoperta dei vicoli e degli angoli più belli e caratteristici della città. Alle ore 17, presso la Sala Aldo Moro degli ex Palazzi Scolastici, a cura del Ciclo Club di Vasto, si terrà il convegno “Usa la bici – per una mobilità e turismo salutare e sostenibile” con la partecipazione e relatori di ospiti di eccezione, compreso il presidente dell’Avis regionale Abruzzo. Per chiudere la giornata del 4 giugno, dalle ore 20, a cura dell’Avis Vasto che anticipa la Giornata Mondiale del Donatore (del 14 giugno), si terrà uno spettacolo musicale in piazza Rossetti. Aprirà la serata Nicola Cedro con la sua band, ospite della manifestazione sarà l’attore comico Uccio De Santis.

Per concludere, domenica dalle ore 08,30, il Ciclo Club di Vasto organizza il 3° Trofeo Avis – Memorial Angelo Menna, raduno amatoriale di cicloturismo con partenza fissata in centro, da piazza Rossetti. Il gruppo di ciclisti attraverserà i paesi del circondario del vastese e a Pollutri, la locale Avis farà trovare un punto di ristoro.