Virtus Vasto, appuntamento con la storia

Conto alla rovescia scattatoCresce in casa Virtus Vasto per l’appuntamento di oggi, domenica 29 maggio, quello della finalissima regionale del Campionato Allievi Under 17 che vedrà la squadra allenata da Donato Anzivino sfidare l’Asd Pucetta Calcio di Avezzano guidata da Pierluigi Liberati.

Sarà il rettangolo verde dello Stadio ‘Gran Sasso d’Italia’ dell’Aquila il teatro della partita.

La Virtus Vasto è riuscita a staccare il biglietto per questo atto conclusivo abruzzese eliminando nel derby, in semifinale, la Bacigalupo Vasto Marina. Dopo aver perso la partita di andata con il punteggio di 3-2 nella sfida interna al Campo San Paolo, Ricciardi e compagni sono riusciti a ribaltare il tutto andando a vincere 4-1 il match di ritorno giocato al ‘Padre Fulgenzio Fantini’ di Vasto Marina.

Gruppo carico e pronto a dare il massimo per aggiudicarsi il prestigioso titolo regionale che dà l’accesso alla fase nazionale quello di Anzivino. Manca ormai poco ad un appuntamento di notevole importanza per il sodalizio calcistico giovanile vastese.