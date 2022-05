Assoluti Italiani di kick boxing, sul podio gli allievi del maestro De Palma

Sabato 21 maggio a Jesolo la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato, ha partecipato al Campionato Italiano Assoluti 2022 della FederKombat (Federazione Italiana Kick Boxing, Muay Thai, Savate) nella specialità Kick Light, rappresentando con 6 atleti, arrivati tutti sul podio, le regioni Molise e Abruzzo. La competizione finale porterà i vincitori ad entrare, di diritto, a far parte della Squadra Azzurra Nazionale che sarà impegnata al Campionato del Mondo Wako di scena nel mese di settembre proprio a Jesolo.

Di seguito i piazzamenti.

Chiara Tavani, 2^ classificata, medaglia d’argento categoria Young Cadets;

Manuel Caruso e Angelo Zucaro, 3° classificati, medaglia di bronzo categoria Juniores;

Michele Di Biase, 3° classificato, medaglia di bronzo Old Cadets;

Giovanni Camelo e Thomas Camelo, 3° classificati, medaglia di bronzo, Young Cadets.

Il Maestro De Palma non può che essere orgoglioso del risultato avuto dai suoi atleti. “Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, preparazione e professionalità. Saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere. Adesso torniamo ad allenarci per migliorare e crescere sempre di più in vista di nuovi eventi e per prepararci sempre meglio per il futuro, che sarà sicuramente molto più impegnativo e duro, ma con la determinazione che ci contraddistingue, saremo prontissimi per vincere e salire sempre sul podio ma questa volta quello più alto”.