Vincenzo Benedetti nuovo direttore sportivo della Bacigalupo Vasto Marina

“Siamo felici ed orgogliosi di annunciarvi che Vincenzo Benedetti è il nostro nuovo direttore sportivo. Con l’ex capitano biancazzurro si è instaurato fin da subito un rapporto di totale fiducia dati i suoi 9 anni con la nostra casacca. Siamo fortemente convinti della scelta fatta e del percorso pluriennale che stiamo intraprendendo con Vincenzo”: parole di Gianfranco Iammarino, presidente della Bacigalupo Vasto Marina che ufficializza il successore di Gianluca Senese.

Di seguito le prime parole del nel ds, trasmesse dall’ufficio stampa del club che nella prossima stagione disputerà il campionato abruzzese di Promozione: “Ho avuto i primi contatti qualche giorno fa, è stata un emozione e allo stesso tempo una proposta inattesa. Sono sin da subito a lavoro per la costruzione dello staff tecnico e della squadra. In due settimane passare dal campo alla “scrivania” è davvero stimolante, sono carico per questa mia prima esperienza da ds a maggior ragione in un ambiente dove ho militato 9 anni da giocatore.

Alla base di tutto ci sarà organizzazione, la cura di ogni dettaglio e aspetto, rispetto delle regole, dei ruoli, confronto quotidiano con la società e tanto lavoro, solo così possiamo mettere le basi per un progetto forte. Nella Bacigalupo Vasto Marina sono presenti diversi giovani pronti di prospettiva, loro saranno la base trainante di questa società, sono un capitale nel quale noi dobbiamo credere, supportare e valorizzare. A loro affiancheremo degli over di spessore, degli uomini che daranno tutto per la causa. Le ambizioni per una società come la nostra, con un settore giovanile florido come il nostro, saranno importanti. Mettiamo le basi solide e stabili, iniziamo a lavorare bene e tutto vien da sé.”

Nella foto Benedetti con il presidente Iammarino ed il dirigente Giancarlo Zappitelli