A Pescara alla finale regionale Pandora stravince!

Presso il Pattinodromo ex Gesuiti di Pescara il 14 e 15 maggio si è tenuta la finale regionale Libertas di ginnastica artistica femminile e maschile organizzata dalla società Arcadia Pescara. Oltre 400 le ginnaste e ginnasti che hanno partecipato alla manifestazione con grandi emozioni e tante soddisfazioni. E’ stata presente anche Pandora di Vasto con i tecnici Paolo Di Gregorio e Maria Peluso, con loro le categorie serie B, serie C, serie D e serie P nati dal 2016 al 2009.

“E’ la prima gara a porte aperte con il pubblico”, commenta Maria Peluso,” per molti bambini era la prima esperienza in campo gara. C’è stato molto impegno, tanta preparazione e tante sono state le medaglie e coppe conquistate. Questa volta non mi voglio soffermare su il primo gradino del podio, dove ovviamente c’è stata molta soddisfazione, ma sul clima che i 49 bambini hanno vissuto durante le gare. E’ accaduto qualcosa di speciale, le ginnaste si sono sostenute a vicenda e hanno formato una vera squadra, e questo rende orgogliosa la società. Tutte le bambine e i maschietti sono tornati a casa felici e soprattutto motivati. La società continuerà gli allenamenti nel polo sportivo San Gabriele nel periodo estivo e parte poi la proposta del Summer Camp dal 13 giugno al 29 luglio per passare insieme un’estate fantastica. Forza Pandora!”