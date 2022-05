Il Giro d'Italia in Abruzzo: spettacolo per la tappa d'arrivo al Blockhaus

Belle emozioni per l’arrivo della tappa Isernia-Blockhaus, che ha riportato l’amatissimo Giro d’Italia sulle strade d’Abruzzo.

A vincere l’australiano Jai Hindley, che ha fatto sua la nona frazione della corsa rosa. Un abruzzese d’adozione, praticamente, dal momento che per tanti anni si è allenato proprio nella regione.

L’azione decisiva è stata realizzata a circa 5 chilometri dall’arrivo e, alla fine, in un crescendo di scatti e contro scatti, è stato Hindley a spuntarla, piazzandosi davanti a Bardet e Carapaz.

Non è stato protagonista, come avrebbe voluto, il corridore chietino Giulio Ciccone, staccatosi dai colleghi in testa nell’ultima ascesa.

Una tappa bella e interessante, con una colorata partecipazione di affezionati spettatori lungo il percorso.

Oggi il Giro è in pausa. Domani mattina, martedì 17 maggio, ripartenza da Pescara per la presenza conclusiva abruzzese in questa edizione 2022 con la decima tappa Pescara-Jesi.

Foto dalla pagina Facebook Giro d’Italia