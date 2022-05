Scatterà in Abruzzo la stagione nazionale 2022 del beach soccer

La magia del beach soccer approderà in Abruzzo dal 2 al 5 giugno prossimi.

Sarà Pescara il teatro dei primi due grandi appuntamenti della stagione di questa entusiasmante disciplina sportiva. Il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti ha infatti ufficializzato le sedi e l’organico della Poule Scudetto e della Poule Promozione della XVIII edizione del Campionato di Serie A.

In Poule Promozione è inserita anche una squadra abruzzese, la Vastese Beach Soccer.

Il 2 giugno a Pescara prenderà il via la stagione con la sfida di Supercoppa, alle ore 18.30, tra Pisa e Catania e gli eventuali preliminari di Coppa Italia. Da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno andrà in scena la 1^ tappa del campionato la Poule Promozione. Nove squadre coinvolte, dodici partite in tutto, quattro al giorno. Il venerdì la prima sfida è in programma alle 14.45; sabato e domenica la kermesse sportiva prenderà il via dalle 10.30 di mattina.

“Siamo orgogliosi come Lnd Abruzzo di ospitare sulle nostre spiagge la prima tappa del campionato per la Poule Promozione e la avvincente sfida di Supercoppa – spiega la responsabile Beach Soccer, Flavia Antonacci – Stiamo lavorando perché tutto si svolga al meglio e ci siano giornate belle di sport e divertimento. Per noi è l’occasione per far vedere e appassionare più persone possibili a questa splendida disciplina sportiva e speriamo che l’entusiasmo che porta con sé questa manifestazione contagi tutti e permetta al beach soccer di crescere, a mano a mano, sempre più anche in Abruzzo”.

“A programma ufficialmente presentato possiamo finalmente dire che il Beach Soccer torna in Abruzzo – sottolinea il presidente Ezio Memmo -. L’ultimo appuntamento sul nostro litorale risale all’estate 2017 con una tappa di Campionato a San Salvo. Lo spirito con cui portiamo il Campionato nazionale in Abruzzo è quello di incuriosire le nostre società, i nostri calciatori e le nostre calciatrici perché si lascino travolgere dal dinamismo di questa disciplina, dandoci la possibilità di organizzare anche noi un nostro campionato in futuro. Questo è il nostro investimento”.

