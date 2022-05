A reti bianche Vastese-Porto d'Ascoli, per i play off si decide all'ultima giornata

In parità, a reti bianche, la sfida Vastese-Porto d’Ascoli giocata allo Stadio Aragona.

Per i biancorossi di mister D’Adderio, in ottica play off, sarà decisiva la prossima ed ultima sfida di campionato, in trasferta con il già retrocesso Nereto. Vincendola, Di Filippo e compagni sarebbero dentro la fase successiva del torneo. Fa festa, alla fine, il Porto d’Ascoli che proprio a Vasto conquista la certezza di poter disputare anche l’anno prossimo il torneo di Serie D.

Vastese-Porto d’Ascoli 0-0

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Altobelli, Allegra, Lenoci, Sansone, Alonzi, Alessandro, Monza. A disp. Di Feo, Tancredi, Marianelli, Pierpaoli, Corticchia, Di Bello, Ficara, Stivaletta, Scafetta. All. D’Adderio

Porto d’Ascoli: Testa, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Verdesi, Aliffi, Evangelisti, Clerici, D’Alessadro, Spagna, Pietropaolo. A disp. Finori, Napolano, Curzi, Pacchioli, Marini, Dondoni, Sabatini, Massi, Cameli. All. Bogliari

Arbitro: Esposito di Napoli