Battuto il Trastevere secondo in classifica: bel colpo della Vastese a Roma

Riscatto della Vastese: bella vittoria con il punteggio di 2-1 a Roma, contro il Trastevere secondo della classe, e 3 punti di prestigio che restituiscono il sorriso al gruppo dopo il ko casalingo di tre giorni fa. A decidere il match in terra laziale i due gol, messi a segno nel breve volgere di qualche minuto, da Ficara e Di Filippo, successivi all’iniziale vantaggio avversario a firma di Crescenzo.

La partita. Qualche cambio per mister D’Adderio rispetto alla partita persa 2-1 all’Aragona domenica scorsa contro il Fiuggi. In difesa rilanciati Allegra e Diallo, novità a centrocampo dove viene riproposto capitan Di Filippo, assieme a Monza e Sansone. In avanti conferme per Ficara e Alonzi con Alessandro inizialmente in panchina.

Nella prima fase del match si mostra particolarmente volitiva la squadra biancorossa che ci prova con Ficara al 5′ (tiro fuori di poco) e Di Filippo al 20′ (conclusione parata da Semprini). Il primo squillo dei laziali è al 22′, ma Sannipoli, da buona posizione, spedisce alto. Alla mezzora l’estremo difensore di casa è bravo a non farsi sorprendere respingendo con reattività il tentativo di Alonzi, liberato pericolosamente in area. Il ritmo, nella prima frazione, complice anche il caldo, non è alto e lo 0-0 con il quale le due compagini rientrano negli spogliatoi per l’intervallo è sostanzialmente giusto.

Nelle battute iniziali della ripresa stop per Alonzi, costretto ad uscire per un risentimento muscolare, al suo posto dentro Alessandro. Al 6′ locali in vantaggio: è Crescenzo a trovare il pertugio giusto per mettere alle spalle di Di Rienzo, complice la deviazione di un giocatore ospite, il pallone dell’1-0. Immediata la reazione dei biancorossi che vanno vicinissimi al pareggio appena un minuto dopo aver incassato il gol: Altobelli, di testa, colpisce la traversa.

Al 17′, splendida azione della Vastese e azione fallosa in area che viene punita con il calcio di rigore. Dal dischetto Ficara, tiro ribattuto da Semprini, ma di nuovo l’attaccante con la maglia numero 10 si avventa sulla sfera e gonfia la rete per l’1-1. Al 23′ la squadra di D’Adderio mette la freccia: conclusione di Alessandro, parata di Semprini e ribattuta vincente di Di Filippo che sigla l’1-2. Lo stesso Di Filippo si rende insidioso alla mezzora: tiro alto.

Fino alla fine, poi, pressione dei padroni di casa ma ottima tenuta e capacità di fronteggiare gli attacchi avversari da parte dei biancorossi che al Trastevere Stadium fanno loro un successo importante e dal peso rilevante.

Trastevere-Vastese 1-2

Rete: 6′ st Crescenzo, 17′ st Ficara, 23′ st Di Filippo

Trastevere: Semprini, Ilari, Laurenzi, Lo Porto, Tarantino (25′ st Lapenna), Giordani, Sannipoli (29′ st Chinappi), Crescenzo, Fioretti (29′ st Santilli), Corsetti (21′ st Macrì), Proria. A disp. D’Alessandro, Cesari, Calderoni, Cats, Madeddu. All. Mazza

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Altobelli, Allegra, Lenoci (40′ st Marianelli), Sansone (38′ st Tancredi), Alonzi (3′ st Alessandro), Ficara (25′ st Stivaletta), Monza (35′ st Pierpaoli). A disp. Di Feo, Corticchia, Petrucci, Pastore. All. D’Adderio

Arbitro: Santarossa di Pordenone (Aletta di Avellino e Marchese di Napoli)

