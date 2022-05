Vastese ko, il Fiuggi passa all'Aragona

Battuta d’arresto pesante, in ottica play off, per la Vastese. I biancorossi perdono 2-1 lo scontro diretto casalingo contro l’Atletico Terme Fiuggi e vedono al momento allontanarsi, seppur di poco, la zona utile per i futuri spareggi.

Tante, troppe le occasioni sciupate da Di Filippo e compagni nell’arco della partita (l’ultima proprio ai titoli di coda della sfida appena dopo la rete dell’1-2), cinica e concreta, dall’altra parte la compagine di Romandini che esce dall’Aragona con 3 punti d’oro in tasca.

Un gol per tempo per i laziali, con le marcature di Sowe al 29′ e di Flores Heatley nella ripresa. Nei minuti di recupero, con Scafetta di testa, l’unica realizzazione dei biancorossi di mister D’Adderio.

Vastese-Atletico Terme Fiuggi 1–2

Reti: 29’ Sowe, 37’st Flores Heatley, 47 ’st Scafetta

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci (41’ st Marianelli), Tancredi (32’ st Diallo), Di Filippo, Altobelli, Pierpaoli (17’ st Scafetta), Ficara, Lenoci (32’ st Sansone), Alonzi, Alessandro, Stivaletta (41’ st Corticchia). A disp. Di Feo, Allegra, Monza, Pastore. All. D’Adderio

Atletico Terme Fiuggi: Novi, Palladini (5’ st Francia), Prosperini, Sowe (37’ st Tucci), Montesi, Rocchi, Lo Duca, Tajani, Costa, Flores Heatley, Turzo. A disp. Mejri, Barba, Gallinari, Cipriani, Frabotta. All. Romondini

Arbitro: Di Loreto di Terni (Gentile di Isernia e Ottobretti di Foligno)