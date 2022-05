Altre soddisfazioni in casa Vasto Volley

Dopo il successo nel Campionato di Prima Divisione ed il salto di categoria in Serie D, la Vasto Volley mette a segno una vittoria importantissima per le ragazze della Seconda Divisione.

Ieri sera infatti le giovanissime vastesi hanno battuto per 3 set a 1 la Sportland Gissi, squadra composta da atlete esperte che hanno militato in categorie superiori ma che si sono dovute arrendere ad una Vasto Volley sempre offensiva e mai arrendevole.

“Quanto fatto in palestra – si legge in una nota del club – ha dimostrato che, quando si lavora con dedizione e determinazione, i risultati positivi sono solo una conseguenza. Grossa soddisfazione per tutta la società che in soli 8 mesi di lavoro ha ottenuto risultati grandiosi“.