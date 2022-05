Gioia Vasto Volley: la squadra di Del Fra sale in Serie D

Esulta la Vasto Volley: la giovane squadra allenata da Giuseppe Del Fra ha vinto il Campionato di Prima Divisione femminile girone A e centra il salto di categoria in Serie D.

La festa meritata per il gruppo ieri sera, in occasione della sfida casalinga giocata al Nuovo Centro San Gabriele gremito di appassionati e tifosi, nella quale la VV si è imposta con il punteggio di 3-0 contro la Volley Junior Ortona, squadra terza in graduatoria.

“Il sogno è Diventato realtà“, la scritta sulle magliette indossate a fine gara da giocatrici e staff.

Cammino pressoché senza intoppi per le vastesi, battute in un’unica occasione, dall’Arabona Pallavolo Chieti seconda della classe, e protagoniste di una crescita costante ed esemplare.

“Un passo alla volta, il risultato è stato raggiunto – commenta coach Del Fra – Vasto, dopo qualche anno di assenza, avrà di nuovo una squadra femminile in un campionato regionale, tutto questo grazie ad un gruppo di atlete giovanissime, che dal primo allenamento si è messo a disposizione con tanta voglia di crescere. Grazie ad una società e all’amico Giorgio Amorosi che ha creduto in me affidandomi il progetto. Grazie ad un gruppo di genitori sempre disponibile per ogni eventualità. Si dice: ‘Nemo profeta in patria‘, inizio a pensare che io sia un’eccezione!”.