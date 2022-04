Sport e turismo a braccetto per il primo 'Vasto Bike Festival'

"Fare squadra nel segno di sport e turismo“: questo lo spirito che accompagna la prima edizione del ‘Vasto Bike Festival‘, serie di appuntamenti dedicata agli amanti delle due ruote, ma non solo, in programma dal 2 al 5 giugno prossimi a Vasto.

In sinergia, per l’organizzazione della kermesse, istituzione comunale, associazioni sportive e solidaristiche locali e aziende del territorio. Tra esse il Ciclo Club Vasto, il Team Brake Beer, Vastese Inn Bike, Audax Team Vasto, Velo Club Ortona, Avis Vasto e Podistica Vasto.

Nel pomeriggio di ieri, nella Sala consiliare ‘Giuseppe Vennitti’ del Comune di Vasto, la presentazione ufficiale, presenti, tra gli altri, il sindaco Francesco Menna, gli assessori allo Sport, al Turismo ed al Terzo Settore, Carlo Della Penna, Licia Fioravante e Nicola Della Gatta, l’ideatore e promotore Rocco Menna e i rappresentanti di diversi sodalizi locali tra i quali Antonio Spadaccini (Ciclo Club Vasto) e Antonio Pietroniro (Avis Vasto).

GLI EVENTI – Il 2 giugno nella Riserva di Punta Aderci la manifestazione su due ruote più esclusiva della stagione 2022 in Abruzzo, la prima edizione di 6H MTB Costa dei Trabocchi, una prova di 6 ore in mountain bike, di richiamo nazionale, con il coordinamento della Vastese Inn Bike ed il quartier generale fissato al Baja Village della famiglia Iacovitti.

Il 3 giugno Vasto Bike & Beer Festival, percorso cittadino in bici aperto a tutti, di 8 chilometri, con rinfresco finale e serata musicale e di intrattenimento con Nicola Cedro e Uccio De Santis.

Il 4 giugno, presso la Sala Aldo Moro agli ex Palazzi Scolastici, il convegno “Usa la bici” per una mobilità e turismo salutare e sostenibile con la partecipazione di Guerino Fosca (presidente Avis Abruzzo), Maurizio Formichetti (referente abruzzese per l’organizzazione Rcs Sport del Giro d’Italia), Marina Romoli e Marco Scarponi che presenterà il libero “Caro Michele, una vita da Scarponi” ed una salutare camminata in centro.

Il 5 giugno, infine, il terzo Trofeo Avis Vasto Memorial Angelo Menna, raduno amatoriale di cicloturismo con percorso che si snoderà tra Vasto e diversi centri dell’entroterra.

A Rocco Menna il plauso ed il ringraziamento del sindaco per l’impegno e la promozione di un evento di spicco: “Dona alla città una manifestazione di prestigio che consentirà di coinvolgere appassionati ciclisti e tanti sportivi. Ringrazio tutte le associazioni coinvolte. Far parte di un’associazione significa donare il proprio tempo alla città e promuoverla con iniziative di questo genere”.

Lo stesso Menna ha poi rimarcato alcuni aspetti: “La bici, per me e tanti amici, è qualcosa che va oltre la semplice passione, il movimento è in crescita e dà occasioni di fare turismo in modo sano e aggregativo. Abbiamo tante risorse e potenzialità e grazie alla sinergia tra associazioni e istituzioni si va tutti verso la stessa direzione di crescita e di opportunità per il territorio“. Rocco Menna ha poi ricordato la recente presenza a Vasto di Daniele Bennati, commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, che potrebbe tornare in città proprio nelle date del Festival.

L’assessore Carlo Della Penna, da parte sua, infine, ha anticipato la volontà di candidare la città ad essere pienamente coinvolta nell’organizzazione dell’edizione 2023 del Giro d’Italia.