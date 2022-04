La Vasto Basket non molla e va alla 'bella' con la Robur Osimo

Un’indomita Vasto Basket batte la Robur Osimo nella Gara2 del primo turno dei play off ed andrà a giocarsi la qualificazione alla fase successiva nella ‘bella‘ in calendario in terra marchigiana.

Bravi i biancorossi di coach Sandro Di Salvatore a non mollare mai e a dare il massimo per arrivare a Gara3 pareggiando meritatamente i conti dopo l’iniziale battuta d’arresto della sfida in esterna di domenica scorsa.

Sotto nella prima parte del match di scena sul parquet del PalaBCC (17-19 e 27-39 i punteggi dei primi due parziali), i vastesi si rimettevano strada facendo in carreggiata (49-54 all’inizio degli ultimi 10 minuti), riuscendo a raggiungere ed a sorpassare gli avversari con un finale in crescendo.

Al suono della sirena che chiude il match la Ge.Vi. Vasto Basket è… vincente: 68-63.

A testa alta, ora, per il confronto decisivo del 1° maggio.

Ge.Vi. Vasto-Robur Osimo 68-63 (17-19, 27-39, 54-59)

Vasto: Rotundo 3, Scafetta, Flocco, Di Silvestro, Marino, Di Tizio 9, Ierbs 3, Rupil 22, Raupis 10, Peluso 13, Mirone 8. All. Di Salvatore

Osimo: Lisica, Ortenzi 6, Ferraro T. 6, Cabrera 8, Maggi 3, Cardellini, Migliorelli 3, David, Ferraro M., Manojlovic 2, Reimundo 8, Dubois 27. All. Pesaresi

Arbitri: Pedini e Piancatelli di Perugia

Foto dalla pagina Facebook Vasto Basket