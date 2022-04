Campionati Italiani Giovanili, bronzo per la vastese Margherita Cerritelli

Weekend di tennistavolo al Palazzetto “Aldo De Santis” di Terni che fino a domenica 1° maggio ospita i Campionati Italiani Giovanili dei settori Under 19, Under 15 ed Under 13.

La vastese Margherita Cerritelli é sul podio nella categoria Under 19, nel doppio misto in coppia con Riccardo Varone, ambedue appartenenti alla P.G. Frassati Napoli, conquistando la medaglia di bronzo.

La coppia Cerritelli-Varone cede solo in semifinale alla coppia di Castel Goffredo Elena Thai Kim Lan-Lorenzo Martinalli, rimontando lo 0-2 iniziale sino al 2-2, ma cedendo poi alla bella.

Nella gara individuale femminile ottima prestazione sempre di Margherita Cerritelli che entra nelle prime 8 classificate dapprima eliminando agli ottavi la campionessa italiana di doppio misto Sara Congiu ed arrendendosi poi ai quarti alla vincitrice del torneo Aurora Cicuttini, laureatasi successivamente campionessa italiana Under 19.

Soddisfazione viene espressa sia dall’atleta vastese, come pure dal suo allenatore, Eliseo Litterio, anche in virtù della difficile stagione agonistica sino a poche settimane fa affrontata dalla Cerritelli. Difatti, sia il Covid che, oltre a tenerla fuori dal campo per un mese a fine 2021 le ha lasciato dei fastidiosi strascichi sino a qualche settimana addietro, come pure altre problematiche fisiche, non hanno permesso all’atleta vastese di potersi allenare con assiduità, impedendole di rendere al massimo sia nel campionato di A2, come pure nei tornei che è riuscita a disputare.

Questa medaglia, ci riferisce, è proprio il frutto della possibilità, finalmente, di essersi potuta tornare ad allenare in palestra con costanza, lasciandosi alle spalle la difficile stagione sin qui affrontata.

Prossimo obiettivo per la pongista vastese è di ben figurare anche nel prossimi Campionati Italiani di Categoria che si terranno a Riccione a partire da fine maggio.