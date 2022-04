Vastese Inn Bike di scena alla prestigiosa ‘9 Fossi Mtb Race’

Bella trasferta in terra marchigiana per il team Vastese Inn Bike, a Cingoli, per partecipare all’ormai celebre gara 9 Fossi Mtb Race.

Una Gran fondo di 47 chilometri e circa 1.800 metri di dislivello su sentieri boschivi e tratti molto tecnici in discesa.

Il team ha schierato 12 bikers capitanati dal presidente Nicola Jasci. C’erano: Ludovico Jasci, Mirko Cieri, Francesco Scè, Alessandro Paladino, Giancarlo Lobosco, Giuseppe Di Matteo, Antonio Ricciuti, Silvio Trivilini, Michele Salvatorelli, Luca Delle Donne e i fratelli Davide e Maicol Petta.

La gara è stata vinta dall’ex campione del mondo Leonardo Paez, seguito dal russo Medvedev e dall’italiano Chiarini.

I primi del team vastese a tagliare il traguardo con un’ottima prestazione sono stati i fratelli Petta che hanno centrato un 17° posto Elite con un parterre di livello internazionale con oltre 1.200 partecipanti. A seguire gli altri che hanno migliorato i loro rispettivi tempi delle passate edizioni combattendo su un terreno reso ostico dalla pioggia della notte precedente.

“Abbiamo anche guadagnato un premio come team più numeroso presente alla manifestazione – si legge in una nota -. Un evento ben organizzato che sicuramente torneremo ad onorare. Adesso sguardo puntato alle prossime gare in calendario”.