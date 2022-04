Il Futsal Vasto riconquista la Coppa Abruzzo Under 19 di calcio a 5: in una finale tiratissima, al PalaRoma di Montesilvano, i biancorossi dell’allenatore-presidente Domenico Giacomucci battono 3-2 gli avversari de La Fenice C5 e possono alzare il trofeo (consegnato dal presidente della LND Abruzzo Concezio Memmo) e far festa, una festa bis dopo l’affermazione del 2019.

