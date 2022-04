Soffre, ma vince: la Vastese s'impone nel finale

Torna al successo la Vastese, ma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie la squadra di D’Adderio per avere ragione di un avversario, l’Aurora Alto Casertano fanalino di coda e già retrocesso in Eccellenza, che soltanto a 2 minuti dal 90′ ha visto sfumare l’opportunità di conquistare un risultato positivo.

Gara ricca di gol a Pietramelara: subito avanti i biancorossi, grazie a Stivaletta, lesto ad approfittare di un madornale errore della difesa di casa, poi, in avvio di ripresa, la rete dell’1-1 a firma di Romeo. Di nuovo avanti gli ospiti con Altobelli, al 19′ st, ma bravi i campani a non mollare e a riacciuffare il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Mancino al 27′.

In forcing, nel finale, con due ragazzi entrati a gara in corso, la Vastese trovava altre due realizzazioni per la conquista dei 3 punti: a segno Alonzi al 43′ st e infine Scafetta a recupero già iniziato.

La squadra di mister D’Adderio, con questa affermazione, consolida la sua posizione in piena zona play off.

Aurora Alto Casertano-Vastese 2-4

Reti: 2′ Stivaletta, 2′ st Romeo, 19′ st Altobelli, 27′ st Mancino (rigore), 43′ st Alonzi, 46′ st Scafetta

Aurora Alto Casertano: Vitiello, Di Stasio, Mema, De Carlo, Monteleone, Illuminato, Finetti, Ama 2-4bile, Palumbo, Mancino, Romeo. A disp. Cusimano, Bottiglieri, De Iorio, Abitino, Di Franco, D’Orta, Balsamo, Megaro, Valentino. All. Di Costanzo

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Altobelli, Di Filippo, Allegra, Monza, Ficara, Agnello, Alessandro, Stivaletta, Pierpaoli. A disp. Di Feo, Lenoci, De Lucia, Sansone, Scafetta, Di Bello, Corticchia, Pastore, Alonzi. All. D’Adderio

Arbitro: Caggiari di Cagliari (Cozzuto di Formia e Martinelli di Potenza)