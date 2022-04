Prima sfida play off per la Vasto Basket

Dimenticare i ‘dolori’ recenti (sei sconfitte di fila tra conclusione della stagione regolare e cosiddetta fase a orologio) e provare a ripartire di slancio affrontando a testa alta e con il massimo della determinazione i play off di C Gold.

Scolla l’ora degli spareggi, quelli decisivi, per la Generazione Vincente Vasto Basket.

Gara1 in trasferta contro la terza classificata del girone Marche-Umbria per i biancorossi di coach Sandro Di Salvatore, la GS Robur Osimo (palla a due alle 18 di domenica 24 al PalaBellini di Osimo). “Il team di coach Pesaresi – si legge in una nota del club del presidente Spadaccini – presenta un roster di prima fascia, capace di battere nei giorni scorsi la corazzata Bramante Pesaro in Coppa. Il percorso di Osimo parla chiaro: 15 vittorie e 7 sconfitte, con un manipolo di giovani molto interessante. La punta di diamante è senza dubbio l’esterno Gianni Dubois, al secondo anno in casacca Robur. Il 24enne argentino è il miglior realizzatore della squadra con 381 punti all’attivo pari a 17,3 pt di media ad allacciata.

In cabina di regia ci sono Carlo Ortenzi, ex Sambacanestro, con 9,7 pt di media, e Umberto Brusadin (8.3 pt di media). Negli spot del 3 e del 4 coach Pesaresi schiera Davide Drigo e Domenico Ferraro (9,5 pt e 6,4) mentre nell’area pitturata c’è il centro 2001 Manojlovic (7,6 pt di media).

Coach Di Salvatore, dopo la sosta di Pasqua, è al lavoro per preparare la prima sfida nel miglior modo possibile. Roster modificato dopo l’addio di Murolo e l’innesto di Antonio Rotundo. L’arrivo del play calabrese è un chiaro segnale da parte della società che dimostra di non rimanere mai a guardare e di non lasciare nulla al caso, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Finalmente si ritorna ad assaporare il gusto dei play off che a Vasto mancano da qualche anno. L’ultima volta che la Ge.Vi. Vasto Basket affrontò una fase finale fu un trionfo con oltre 1.500 spettatori al seguito, era il giorno del canestro all’ultimo secondo di Oluic e fu una festa per tutta la città. Tante cose sono cambiate da quel giorno, compreso il nostro stile di vita modificato da una atroce pandemia. Ma di certo abbiamo voglia di provarci anche questa volta e arrivare il più lontano possibile sapendo che mercoledì 27 aprile il PalaBCC sarà il sesto uomo in campo. Finalmente si torna in campo, benvenuti ai play off!“