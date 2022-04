‘CorriAMO per la Ricerca’, corsa e camminata di solidarietà al centro di Vasto

Manca poco, pochissimo a “CorriAMO x la ricerca“, manifestazione sportiva ma che sa anche di solidarietà e tanta speranza, organizzata dalla sezione vastese dell’Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) con il contributo della Podistica Vasto ed il patrocinio del Comune di Vasto.

Non si tratta infatti soltanto di una “corsetta” ma molto di più. E’ anche un modo per contribuire efficacemente all’inarrestabile ricerca per sconfiggere il cancro (l’intero ricavato verrà interamente devoluto alla Fondazione Airc) praticando una di quelle attività tanto consigliate dai medici proprio nell’ambito della prevenzione di tante malattie: il running e/o walking.

Che si tratti di correre o camminare è un dato di fatto che muoversi all’aria aperta può dare solo benefici e questo evento permette a tutti l’opportunità di praticarlo facendo al tempo stesso anche del bene. Non ci sono classifiche finali a cui pensare, nè tempi da raggiungere o mantenere ma solo la voglia di fare sport tutti insieme e per una giusta causa. E poi che dire del percorso scelto per la manifestazione? Il meraviglioso centro storico di Vasto farà da teatro a runners e camminatori con passaggi mozzafiato come quello sulla Loggia Amblingh e via Adriatica toccando anche le circostanti e suggestive viuzze. Per i camminatori è previsto un giro di 4 km mentre i podisti ne faranno uno più per un totale di 8 km. Ed a fine corsa e camminata si consiglia di non andare subito via perché ci sarà anche un’estrazione dei premi tra tutti i partecipanti (tramite il numero del proprio pettorale).

Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito www.timingrun.it o chiamando al numero 393-9390672. Quindi munitevi di scarpe e tenuta sportiva e ci si vede domenica 24 aprile a partire dalle ore 8 in piazza Rossetti a Vasto.