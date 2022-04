Europei Under 20: 7 nazionali staccano il biglietto per Vasto e Montesilvano

Si è svolta la seconda fase delle qualificazioni ai Campionati Europei Under 20 maschili, che si disputeranno in Abruzzo, a Vasto e Montesilvano, dal 17 al 25 settembre. All’Italia, già qualificata come paese ospitante, si sono aggiunte altre 7 nazionali: Polonia, Serbia, Portogallo e Bulgaria, che hanno vinto i gironi organizzati sul proprio campo, e Repubblica Ceca, Belgio e Slovacchia, che invece si sono imposte rispettivamente in Lettonia, Croazia e Montenegro.

Tutte le squadre prime classificate hanno centrato tre vittorie in altrettante partite disputate: a incontrare le maggiori difficoltà è stata la Serbia, che ha risolto soltanto al tie break le sfide con Grecia e Austria, salvo poi avere la meglio per 3-1 nella sfida più decisiva e sulla carta più difficile, quella contro la Francia. I transalpini, insieme a Spagna, Germania, Slovenia, Olanda, Svezia, Finlandia (le seconde classificate dei vari gruppi) e Grecia (la migliore terza), avranno comunque un’ultima chance per qualificarsi nella terza fase, dal 30 giugno al 3 luglio: in palio ci sono gli ultimi 4 posti per la fase finale.

(fonte: Cev.eu)