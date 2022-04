NicolÃ² Cavuoti in gol con il Cagliari a Verona

l giovane vastese Nicolò Cavuoti a segno nella sfida del Campionato Primavera tra Verona e Cagliari, terminata in parità, sul punteggio di 2-2.

Gara bella e combattuta, valida per il posticipo della 30^ giornata di un torneo sempre appassionante.

Cavuoti ha realizzato nelle battute iniziali della ripresa il momentaneo 1-2 per gli ospiti, con un bel tiro da fuori area, firmando così la sua seconda rete in maglia rossoblù.

Il punto conquistato in terra veneta porta il Cagliari guidato da mister Massimo Agostini a quota 55 punti in classifica, al terzo posto in classifica, con un punto in meno dell’Inter seconda della classe (squadra nella quale milita con grande profitto il cupellese Lorenzo Peschetola) ed a 6 dalla capolista Roma. E nel prossimo turno è in programma, nella capitale, il big match Roma-Cagliari.

Foto dalla pagina Facebook Cagliari Calcio

da vasport.it