Nuova sede a Vasto per la Scuola di Kung Fu del Maestro De Palma

Nuova sede a Vasto per la Scuola di Kung Fu diretta dal Maestro Carmine De Palma, diplomato Isef, laureato e professore scienze motorie, Cintura Nera VII° Superiore Shi Fu, coach della squadra agonista di Sanda e dirigente del Settore Kung Fu dell’Ente di Promozione MSP Italia.

Sarà il Nuovo Centro Benessere in via Sant’Onofrio ad ospitare gli allenamenti degli allievi del sodalizio sportivo, un ritorno nella struttura per i corsi di Kung Fu Shaolin, Sanda e Kickboxing, Difesa Personale e Avviamento allo sport, a partire già dai bambini di 5 anni.

Presso il Nuovo Centro Benessere – sottolinea De Palma – si allenano anche gli agonisti che hanno rappresentato e rappresenteranno (speriamo) la Squadra Nazionale Italiana di Kickboxing e Sanda, già a settembre 2022 ai Mondiali, ma che in passato hanno già preso parte a varie competizioni a livello internazionale conquistando brillanti risultati. A dare supporto ci saranno gli istruttori nazionali Andrea Ragni, Antonio Vaini, Saverio Lacerenza, Roberto Di Lena, Jonathan Berchicci, Massimo Cacchione e Paolo Santoro.

Il M° De Palma invita a tutti ad avvicinarsi al mondo delle arti marziali.

Info: 320-7090241 – carminedepalma@hotmail.it.