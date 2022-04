'Torneo della Pace', piccoli calciatori protagonisti

Si svolgerà lunedì 25 aprile a Cupello il “Torneo della Pace”, riservato alle categorie piccoli amici, primi calci e pulcini organizzato dalla Virtus Cupello insieme a Vasport.

"Sarà una giornata di gioco e divertimento ma anche un momento per riflettere sulla difficile situazione che si sta vivendo - si legge nella nota dei promotori -. La manifestazione si aprirà con delle testimonianze di famiglie ucraine arrivate in Italia nell’ultimo periodo e ospitate anche qui da noi. Inoltre sarà data la possibilità ai loro bambini di prendere parte al torneo e integrarsi con gli altri bambini perché, ricordiamolo, lo sport in questo aiuta tantissimo.

Sono tredici le società che hanno raccolto l’invito degli organizzatori che prenderanno parte alla manifestazione e precisamente: Virtus Cupello, Cupello Academy, Futura Monteodorisio, La Cantera Gissi, Sporting San Salvo, Sant’Onofrio, Piccole Aquile Montenero, Asd Calcio Montenero, Pineto, Pescara, Casalbordino, Pgs Vigor Don Bosco

A pranzo bambini, genitori, tecnici e dirigenti consumeranno un pasto veloce presso lo stand della Sagra del Carciofo che chiuderà, dopo tre giorni, la sera stessa del 25. Un modo anche per fare promozione del territorio su un prodotto, il carciofo, da sempre valorizzato da agricoltori e istituzioni locali.

La chiusura della manifestazione è prevista per le 18 con le premiazioni delle squadre vincitrici oltre a un breve momento di riflessione insieme al parroco del paese che raggiungerà il campo sportivo comunale, luogo dove si svolgeranno tutte le gare. Le squadre saranno divise in due gironi all’italiana e solo le prime classificate si affronteranno in finale.

Per i giovani calciatori ci potrebbe essere anche una sorpresa durante l’arco della giornata, con una presenza importante che, per ora, non avendo ancora l’ufficialità, gli organizzatori preferiscono “tenere in caldo”.