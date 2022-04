Cin cin Vasto Volley: vittoria a Chieti e primato solitario

Vittoria netta e meritata per la Vasto Volley, che si impone con il punteggio di 3-0 nello scontro diretto per il primo posto con il Chieti in trasferta.

Prestazione eccellente per le vastesi: primo set dominato, 25-7, e mister Del Fra in grande spolvero e particolarmente combattivo, riuscendo a trasmettere alla squadra la voglia e la capacità di lottare punto su punto senza mai concedere nulla.

Il Chieti ha provato a reagire nel secondo set, senza però riuscire a spuntarla per l’1-1, perdendo di misura 24-26.

Il terzo set, infine, è stato vinto di nuovo nettamente dalla compagine ospite, con tuffo finale delle atlete di Del Fra verso la tribuna, sotto i tifosi vastesi accorsi numerosi al seguito.

In classifica, ora, Vasto Volley al comando solitario con 3 punti di vantaggio sulla seconda, proprio il Chieti, quando mancano solo 3 giornate al termine del campionato di Prima Divisione. Il sogno promozione, insomma, è sempre più vicino.

A fine partita le parole di coach Del Fra: “Sono veramente soddisfatto della prestazione del gruppo, è stato fantastico l’approccio alla gara, il 25-6 del primo set lo dimostra, che per una squadra così giovane, è veramente difficile. Ora continuiamo a lavorare in palestra con la solita attenzione e cerchiamo di chiudere nella maniera migliore questo campionato’’.