A Montegiorgio a reti bianche, pareggia la Vastese

Pari esterno per la Vastese nella giornata numero 28 in Serie D girone F.

I biancorossi impattano sul campo del Montegiorgio, punteggio finale 0-0, al termine di una sfida combattuta e costantemente sul filo dell’equilibrio, conquistando il terzo risultato utile consecutivo.

La partita. Moduli speculari, 4-3-3, per entrambi gli allenatori. Qualche cambiamento, rispetto all’undici schierato inizialmente domenica scorsa contro il Pineto all’Aragona, per mister D’Adderio: Tancredi rileva l’indisponibile Diallo sulla corsia sinistra difensiva, Di Filippo rientra al centro del pacchetto arretrato a far coppia con Altobelli, Sansone ritrova posto a centrocampo con Stivaletta in panchina e in campo nella seconda parte del match e davanti tridente ‘pesante’ con Ficara-Alonzi-Alessandro.

La sfida, condizionata in negativo dal vento forte, non offre spunti di rilievo: diverse mischie, nelle rispettive aree di rigore, ma occasioni vere, dall’una e d’altra parte nella prima frazione non ce ne sono.

La gara si fa più interessante nel corso della ripresa, la Vastese ci prova con maggiore convinzione, ma la parità a reti bianche non muta, fino al triplice fischio di chiusura del fischietto toscano.

Con il punto conquistato in terra marchigiana – 12° pareggio stagionale per Di Filippo e compagni – la Vastese sale a quota 42, sempre a ridosso della zona play off, per il Montegiorgio, adesso a 34, posizione confermata in zona play out, ma gli ultimi due risultati positivi ottenuti con l’esperto Fabio Brini in panchina danno fiducia per il futuro.

Per la Vastese ora c’è da preparare la sfida casalinga con la lanciatissima capolista Recanatese, in programma giovedì 14 aprile nel turno infrasettimanale che precede la Pasqua.

Montegiorgio-Vastese 0-0

Montegiorgio: Gagliardini, Diouane, Donzelli, Omiccioli, De Meio, Bertolo, Zancocchia, Misin, Perpepaj, Marchionni, Ruci. A disp. Forconesi, Montanaro, Perini, Ballarini, Virgili, Vignaroli, Zerbo, Rigen, Amici. All. Brini

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Tancredi, Di Filippo, Altobelli, Sansone, Ficara, Agnello, Alonzi, Alessandro, Pierpaoli. A disp. Di Feo, Marianelli, Allegra, Monza, Scafetta, Di Bello, Corticchia, Lenoci, Stivaletta. All. D’Adderio

Arbitro: Campagni di Firenze (Giannetti di Firenze e Pignatelli di Viareggio)

da vasport.it