Scuole vastesi coinvolte nel progetto 'TennistavolOltre Plus'

’ partito presso alcune scuole vastesi e aquilane il progetto inclusivo sul tennistavolo, denominato “TennistavolOltre Plus“, dedicato in particolare ai ragazzi con disabilità. Il progetto curato a livello nazionale dalla Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo) e riconosciuto dal MIUR, è finanziato dalla Fondazione Enel Cuore, mira a calare nella realtà scolastica una disciplina che di per sé, oltre a mostrare una particolare duttilità ed adattabilità al contesto, da sempre gode di una ottima declinazione verso la dimensione paralimpica.

Il progetto prevede l’intervento di tutta la classe che, di fatto, diventa tutor dell’alunno interessato permettendo a chi si ritrova a non avere molte possibilità di dedicarsi ad una disciplina sportiva di conoscere una pratica divertente che agisce anche sullo sviluppo di capacità propriocettive difficilmente sollecitabili in altre discipline.

Il progetto prevede l’apprendimento di alcuni fondamentali del ping pong per poi sperimentarne la dimensione agonistica e di confronto.

Voluto sul territorio abruzzese dal presidente regionale della Fitet Stefano Comparelli, ha coinvolto tre istituti di scuola media e due Istituti di scuola superiore. Per la provincia dell’Aquila l’iniziativa è coordinata dal tecnico federale Giuliano Esposito unitamente alla referente scolastica prof.ssa Rita Di Marzo negli istituti di Istruzione primaria di secondo grado “I.C. Mazzini” ed “I.C. Navelli”. In provincia di Chieti coinvolte tre scuole nel territorio vastese e più precisamente la Scuola Media “Rossetti” dove è stato svolto nelle ultime due settimane di marzo ed al momento sta trovando svolgimento in alcune classi del Liceo “Pantini-Pudente”. Subito dopo Pasqua “TennistavolOltre Plus” si sposterà nel Polo Liceale “Mattioli” per il quale saranno coinvolte alcune classi del Liceo Musicale.

“Portare ‘TennistavolOltre Plus’ nelle scuola è stata una mia precisa volontà legata a due importanti motivazioni: una al fatto di voler far conoscere meglio questa disciplina che anche in regione sta accrescendo sempre più la sua credibilità e con essa il numero dei suoi praticanti – sottolinea Comparelli – motivazione assolutamente non secondaria è poi quella di creare in Abruzzo alcune sezioni o specifiche associazioni sportive che si occupino di tennistavolo paralimpico per offrire a tanti ragazzi ed adulti una possibilità di pratica sportiva sana, divertente e sicuramente in grado di migliorare le capacità fisiche di ognuno. Vorrei esprimere il mio personale ringraziamento ai dirigenti scolastici di Vasto e L’Aquila che hanno saputo cogliere questa opportunità ed ai referenti scolastici, prof.ssa Di Marzo (L’Aquila), prof. Marco La Verghetta (Scuola Media “Rossetti”), prof. Gianluca Desiati (“Pantini-Pudente”) e prof. Davide Ruffilli (“Mattioli”) che stanno coordinando lo svolgimento internamente agli Istituti.

Alla fine del progetto, alle scuole aderenti, oltre a l’esperienza maturata, sarà donato anche un tavolo completo di racchette e palline per proseguire l’esperienza motoria anche in fase successiva