Lezione gratuita di Nordic Walking con Stefano Suriani

Domenica 10 aprile al Parco Muro delle Lame si terrà la lezione dimostrativa gratuita di Nordic Walking, tenuta dall’istruttore federale della Scuola Italiana di Nordic Walking Stefano Suriani.

Questa disciplina ha come scopo la camminata naturale con l’uso funzionale di due bastoncini che, se praticata costantemente e con la giusta tecnica, apporta numerosi benefici fisici. Insomma un’opportunità per i vastesi, e chiunque altro volesse partecipare, per il benessere psico-fisico.

Per info e prenotazioni contattare Stefano Suriani al 3476238600