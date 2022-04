Nuovo cambio alla guida tecnica della Bacigalupo Vasto Marina, nel campionato di Eccellenza.

La società del presidente Iammarino ha deciso di riaffidare l’incarico di allenatore a Gianni Borrelli, che torna in panchina sostituendo Roberto Antonaci che ne aveva preso il posto appena un mese fa.

La squadra vastese è penultima in classifica, a quota 28 punti.

Borrelli ritroverà la panchina in Eccellenza nella sfida in trasferta, valida per la 31^ giornata, in calendario contro il Sambuceto.