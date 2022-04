H2O Sport, Esordienti in bella evidenza alla Molise Swim Cup

Prosegue l’ottima stagione dell’H2O Sport che a San Giuliano di Puglia, nella terza tappa della Molise Swim Cup conquista risultati di spessore con i suoi Esordienti. Il lavoro svolto dai tecnici Luca Di Giacomo, Giorgio Petrella, Paolo Di Lullo e Fabrizio Cinquina sta dando i suoi frutti e questi sono nel dettaglio i riscontri maturati in vasca.

Esordienti B – In campo maschile si mette in bella evidenza Vittorio Cianciullo che conquista un doppio oro nei 200 dorso (2’53’’1) e nei 200 misti coperti in 2’58’’10. Così come il compagno Andrea Canzano, terzo nei 200 dorso coperti in 3’07”2. Ottime le performance anche in campo femminile con Julien Di Giacomo primo nei 50 rana (42’8) e secondo nei 200 misti con il riscontro cronometrico di 2’59’’00. Doppio podio per Asia Amore che vince i 50 stile in 36”5 ed è terza sui 200 misti coperti in 3’18.9. Contribuisce ad un ottimo risultato di squadra anche Sabrina Gabrielli brava a salire sul secondo gradino del podio nei 50 rana chiusi in 46”00 e sul terzo nei 50 stile (37”3). Fa grandi cose Carola Casolino, medaglia d’argento nei 200 dorso coperti in 3’34”. Emma De Felice è di bronzo nei 50 rana con il crono di

48”00 e chiude al quarto posto i 400 misti. Ai piedi del podio troviamo: Piermario Paolantonio nei 50 rana mentre tra i primi dieci si piazzano Giulia Metta, Giulia Matacchione, Noemi Vigilante, Samuele Iannetta, Riccardo Nicodemo, Andrea Rago, Diego Mario Giordano e Ivan Rinaldi.

Esordienti A – Vola Laura Falbo regina dei 100 dorso nuotati in 1’26’’7. Da applausi le prestazioni offerte da Elisa Fiacchino, che colleziona un argento nei 100 dorso (1’27’’1) e una quarta posizione nei 100 stile libero. Sono d’argento i 50 farfalla di Matteo Rignanese (33”9) e i 100 stile di Matteo Salotto che conquista anche un quarto posto nei 200 misti. Ilario Menna sale sul terzo gradino del podio sia nei 100 dorso (1’17’’7) che nei 50 rana coperti in 39’’6. Per la società del presidente Tucci consensi anche Gabriele Marchetta bronzo nei 200 misti (2’45’’80). Per lui, nella domenica di San Giuliano di Puglia, c’è anche un quarto posto nei 100 dorso. Terza piazza nei 50 farfalla conquistata da Nicole Santorelli che copre la distanza in 34’’ così come fa Sara Simone nei 50 rana (42’’5) e nei 200 misti completati con il riscontro cronometrico di 2’58’’0. Ai piedi del podio si piazzano: Emma Petrucci nei 100 dorso Nicolò Gabrielli nei 50 rana e Domenico Rocco nei 50 farfalla Conquistano la top ten Arianna Marone, Michela Melone,

Nicole Di Virginio, Emma Maria Masciulli, Jessica Zitti, Umberto Antonio Zitti, Lorenzo Aiello, Simone Listorto, Stefano Armando Alfieri, Alex Mangifesta, Jacopo De Lena, Federico Petrella, Lorenzo De Angelis, Manuel Panichella e Umberto Zitti.