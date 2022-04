L'H2O Histonium vince e vola alle semifinale di Tivoli

Si è conclusa ieri presso la piscina Comunale di Avezzano la sessione regolare del campionato U16 Uisp regioni Lazio/Abruzzo/Molise. Si gode la vittoria l’H2O Histonium strappando un pareggio al Club Acquatico Pescara per un sudatissimo 7-7, ed infine con un colpo di abilità è riuscita ad arrivare sul podio, aggiudicandosi il 1° posto.

Riportiamo le parole dell’allenatore Giancarlo Mancini: “La partenza nervosa ci ha portati a commettere qualche errore di troppo in fase offensiva. Sono comunque soddisfatto della tenuta della squadra in difesa, concedendo solo qualche errore individuale. Seppure in svantaggio negli ultimi due tempi sono stati bravi a rimanere ancorati al risultato approdando al pareggio 7-7 quasi al termine dell’incontro. Questo ci permette di concludere al 1° posto in classifica e di affrontare più serenamente la semifinale”.

Inoltre nella giornata di domenica si è aperto il campionato di serie B femminile pallanuoto del girone Lazio, al quale parteciperanno due atlete H2O Histonium, prese in prestito dalla formazione romana dell’Olgiata 20.12.

Ci si aspetta grandi risultati da una squadra che va avanti a testa alta.