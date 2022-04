Cross country sul circuito 'I Sentieri d'Abruzzo'

Da alcuni giorni Villalfonsina è tutto un cantiere continuo per mettere mano alla gara di cross country in programma domenica 3 aprile come seconda prova del circuito I Sentieri d’Abruzzo sotto l’egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

La manifestazione è stata preparata con lo scopo di mettere in evidenza la grande sinergia tra due realtà del territorio: la Prolife Racing Team di Amedeo Di Meo e la Polisportiva Casalbike Team Iachini Cycling di Bruno Fantini insieme al Comune di Villalfonsina del sindaco Mimmo Budano che ha concesso il patrocinio all’evento.

La gara di mountain bike cross country è articolata in un giro lungo di 8 chilometri da ripetere 4 volte con un dislivello di 170 metri a giro, lambendo il territorio comunale di Casalbordino, senza dimenticare il centro storico di Villalfonsina e alcuni tratti di sottobosco davanti alla statua di Padre Pio fuori il centro abitato.

Amedeo Di Meo a nome del comitato organizzatore: “Stiamo lavorando tanto affinché questa manifestazione, che unisce la pratica sportiva alla promozione del territorio, possa riscuotere il miglior successo a Villalfonsina che tanto attendeva un evento di questo tipo. Non vogliamo lasciare nulla al caso non solo con il percorso ma anche con un pacco gara ad hoc che sarà consegnato a ciascun partecipante contenente dei manicotti coloratissimi e che si adattano alle condizioni climatiche di inizio primavera”.