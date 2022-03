Senza reti la sfida Sambenedettese-Vastese

Pari esterno per la Vastese nella bella cornice del ‘Riviera delle Palme‘ contro la Sambenedettese. Pareggio con il punteggio di 0-0 al termine di una partita ben giocata dalla squadra di D’Adderio che, con una maggiore concretezza in area avversaria, avrebbe potuto pure portare a casa con i 3 punti.

La partita. Fuori Allegra e Monza squalificati e con Altobelli in non perfette condizioni fisiche, D’Adderio, che recupera Agnello e Diallo assenti contro il Tolentino, sceglie Marianelli in difesa a destra con Ceccacci in coppia al centro con capitan Di Filippo, conferma Stivaletta ma riportandolo a centrocampo e davanti schiera il terzetto Ficara-Alessandro-Scafetta.

Dall’altra parte, assente Di Domenicantonio fermato per 4 turni dal giudice sportivo, c’è Fall in prima linea con Lisi e Peroni a sostegno.

La prima occasione della partita capita alla Vastese: al 12′ bello spunto di Scafetta a sinistra, palla in mezzo e Angiulli, in copertura, rischia il clamoroso autogol con la sfera che si stampa sulla traversa. Ancora biancorossi propositivi al 18′: assist di Alessandro e Scafetta non inquadra la porta calciando sull’esterno della rete. Al 21′, per i rossoblù di casa, ci prova Lulli, dalla distanza, palla alta. Nel resto del tempo sfida equilibrata, nuovamente insidiosa la squadra di D’Adderio alla mezzora (colpo di testa centrale di Alessandro parato da Knoflach) e prima frazione che si chiude senza reti.

In avvio di ripresa Vastese vicinissima al vantaggio: al 2′, su veloce ripartenza, palla ‘al bacio‘ di Ficara e Stivaletta, solo davanti a Knoflach, calcia a lato da posizione più che favorevole. Replica marchigiana al 4′: Lisi, da destra, mette in mezzo, attento Di Rienzo a sbrogliare. Al 22′ bella combinazione Alessandro-Ficara, tiro fuori di poco dell’ex Fiuggi. Al 28′ Vastese ancora ficcante in azione di rimessa: Alonzi (entrato al posto di Scafetta) rifinisce per Alessandro la cui conclusione viene respinta da Lorenzoni che s’immola davanti al suo portiere. Al 31′ la migliore opportunità per i rossoblù: Alboni pennella in area, Fall fa da sponda e Cardella, da due passi dalla linea di porta, manda incredibilmente a lato. Poco dopo percussione di Fall, reattivo Di Rienzo a chiudere. Al 38′ si rende pericoloso Peroni, il portiere biancorosso non si fa sorprendere. Al 40′ provvidenziale Marianelli che chiude con gran tempismo ed efficacia su Cardella lanciato a rete. Al 45’ è Tancredi a provarci: tiro respinto da Knoflach.

E’ l’ultimo sussulto del match: finisce 0-0.

Sambenedettese-Vastese 0-0

Sambenedettese: Knoflach, Conson, Pica (25′ st Amoruso), Lulli, Lorenzoni, Tomas, Angiulli (20′ st Cardella), Lisi (7′ st Alboni), Fall, Buono, Peroni. A disp. Sprecacè, Ferri Marini, Varga, Casella, Zanazzi, D’Agosto. All. Alfonsi

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Diallo, Di Filippo, Marianelli, Pierpaoli (25′ st Sansone), Ficara (47′ st Pastore), Agnello, Alessandro, Stivaletta (39′ st Tancredi), Scafetta (20′ st Alonzi). A disp. Di Feo, Altobelli, Lenoci, Di Bello, Corticchia. All. D’Adderio

Arbitro: Drigo di Portogruaro (Spatrisano di Cesena e Pasotti di Imola)

da vasport.it